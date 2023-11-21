Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине, написал на своей странице в Facebook посол Украины в Баку Владислав Каневский.

В партию помощи входят трансформаторы и кабельное оборудование, предоставляемое в рамках выделенных президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 7,6 млн долларов США.

По словам Каневского, предоставленное Азербайджаном электрооборудование поможет украинскому народу пережить ракетные обстрелы по территории Украины. Эта помощь сразу распределяется в регионы, где в ней существует наибольшая необходимость, написал он.

Посол выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь и поддержку.