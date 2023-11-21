Пожар на объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе города Баку потушен.

*** 21:09

На улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе столицы загорелся торговый объект, сообщает haqqin.az.

По данным пресс-службы МВД, сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности на месте происшествия. На место происшествия привлечены спасатели, которые эвакуировали находившихся в здании людей.

Сообщается, что пострадал один сотрудник полиции.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия также находятся спасательные силы министерства, которые, несмотря на ветреную погоду, в краткие сроки локализовали пожар. Продолжаются меры по полному тушению пожара.