Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Баку.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Мирзиёева в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.