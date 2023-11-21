Президент Узбекистана в Баку ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Баку.
Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Мирзиёева в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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