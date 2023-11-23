Министры исламских стран, участвовавшие в 5-й конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в Баку, посетили Бакинский центр DOST №5.

Гостям сообщили, что указом президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто агентство DOST, а затем еще семь центров DOST, и в настоящее время продолжаются работы по расширению сети этих центров.

Было отмечено, что концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволяет предоставлять 159 социальных услуг из «единого окна», оперативно и прозрачно.

До внимания министров было доведены инновационные преимущества и достижения концепции DOST, включение этой концепции в число передовых практик мира и ее международные успехи.

Для гостей были проведены презентации о концепции DOST и электронных услугах в социальной сфере.