Украина ввела санкции против Чубайса и Кудрина

Экс-глава «Роснано» и бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, а также бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин попали в санкционный список Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Кроме того, под украинские санкции попали начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и другие.