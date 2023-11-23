Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 23 ноября 2023, 22:59

Армения ищет новых поставщиков вооружения и уже достигла определенных договоренностей. Как известно, Ереван закупил у Индии реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, противотанковые ракеты и другое вооружение, а в настоящее время ведет переговоры на предмет заключения новых контрактов на покупку еще большего количества оружия.

Франция также начала поставлять оружие в Армению: на днях в Армению через территорию Грузии была доставлена первая партия многоцелевых бронетранспортеров Bastion. Согласно договору, предприятия ВПК Франции также отправят в Армению средства ПВО, радары и прочее вооружение. Однако Армения не намерена ограничиваться обговоренными поставками и налаживает новые контакты. В правительстве страны заявляют в этой связи, что отныне предпочтение будет отдаваться не устаревшему российскому оружию, а современным образцам. Тем не менее, как сообщил 21 ноября казахстанский информационный ресурс kz-ekspert.info, Армения заключила договор о закупке у Казахстана определенного количества военной техники российского производства. При этом сайт не указывает источник этой информации, но при этом цитирует министра обороны Армении Сурена Папикяна, объявившего о планах своей страны приобрести у Казахстана реактивные системы залпового огня (РСЗО) ТОС-1А.

«Разочаровавшись в нашем крупном партнере, его отсутствии в сотрудничестве и качестве его техники, мы не собираемся прекращать наши отношения со странами-союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - подчеркнул Папикян. - И на переднем плане стоит Казахстан, к которому мы обратились за приобретением военной техники». Судя по заявлению министра обороны, уже подписан договор о передаче армянским Вооруженным силам пусковых установок РСЗО «Смерч», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А («Солнцепек»), модульной мультикалиберной реактивной системы залпового огня «Найза», а также самоходной артиллерийской установки (САУ) «Семсер». Сурен Папикян также выразил надежду, что в сложных ситуациях военная техника из Казахстана окажется более эффективной и надежной, нежели российская.

В свете недостатков или неудовлетворительного качества военного оборудования, которое Армения получала раньше от стран-союзников, данный шаг представляет собой заметное изменение в стратегии Еревана по поиску новых поставщиков военной техники, а также свидетельствует о его стремлении разнообразить свои военные возможности и обеспечить своей армии более разносторонний наступательный и оборонительный потенциал. «Последние заявления Папикяна отражают общий тренд, демонстрирующий желание Армении диверсифицировать военные ресурсы и развивать сотрудничество с различными странами, не ограничиваясь только одними партнерами, - пишет kz-ekspert.info. - Важно отметить, что эти изменения могут повлиять не только на оборонную стратегию Армении, но и на динамику военно-политических отношений в регионе». В то же время нельзя не отметить, что слова Сурена Папикяна, которые приводит казахстанский информационный ресурс, не были встречены не только на сайте Министерства обороны Армении, но и ни в одном из армянских СМИ. Напомним в этой связи, что в последний раз глава оборонного ведомства Армении встречался со своим казахстанским коллегой еще в ноябре 2022 года в рамках саммита ОДКБ в Ереване.

Как удалось выяснить в ходе мониторинга, впервые информация о закупке Арменией военной техники у Казахстана была опубликована 20 ноября в группе «Курилка наемника_v2.0» в социальной сети «Вконтакте». «Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил о планах закупать РСЗО ТОС-1А у Казахстана, - цитирует анонимный пользователь Сурена Папикяна. - Разочаровавшись в нашем большом партнере, его помощи во взаимодействии и его технике, мы не планируем заканчивать отношения с союзниками по ОДКБ. Наши ближайшие соратники — это Казахстан, к которому мы обратились за военной техникой. Уже есть договор о передаче нашим войскам средств РЗСО «Смерч», «Солнцепек» и «Найза». А также САУ «Семсер». Надеемся, что эта техника окажется лучше, чем российская. И надежнее, когда это нужно».