Индусы попали в беду в Исмаиллы

Как сообщают азербайджанские СМИ, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. По предварительной версии, он проигнорировал дорожные знаки, которые были установлены в период ремонтных работ.

Пострадавшие индусы доставлены в Центральную больницу района, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства инцидента.