Запад может принудить Украину сдаться

Запад может принудить Украину к переговорам с Россией, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии Bloomberg.

По словам Ландсбергиса, нехватка ракетных систем и боеприпасов у Киева, а также многомесячный процесс принятия решений в ЕС рискуют поставить Украину в положение, в котором она не будет иметь другого выбора, кроме как просить мира у России.

Литовский министр выразил разочарование тем, что помощь США блокируется республиканцами, а ЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточно снарядов.