Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, а также соглашение между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии и освобождении части заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

Других подробностей встречи не приводится. Глава МИД ИРИ также провел в Дохе переговоры со своим катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

В заявлении, распространенном иранским министерством, говорится, что Абдоллахиан приветствовал соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа, а также предупредил о риске ухудшения ситуации в регионе, если «израильский режим продолжит войну после окончания режима прекращения огня».

Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что предстоящее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, после него интенсивные бои будут продолжаться минимум 2 месяца.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», - заявил он на встрече с военнослужащими 13-й флотилии ВМС Израиля.