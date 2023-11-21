В Ирландии протесты после вооруженного нападения на детей ВИДЕО
Пять человек, в том числе трое детей, получили ножевые ранения в результате нападения в центре Дублина, пишут ирландские СМИ. Как сообщается, преступника удалось задержать, он ранен. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.
November 23, 2023
November 23, 2023
Также сообщается о столкновениях полиции с протестующими в центре ирландской столицы после инцидента. Протестующие требуют выгнать всех мигрантов из страны.
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