В Ирландии протесты после вооруженного нападения на детей ВИДЕО

Пять человек, в том числе трое детей, получили ножевые ранения в результате нападения в центре Дублина, пишут ирландские СМИ. Как сообщается, преступника удалось задержать, он ранен. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Также сообщается о столкновениях полиции с протестующими в центре ирландской столицы после инцидента. Протестующие требуют выгнать всех мигрантов из страны.