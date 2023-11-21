ВВС ЦАХАЛ на основе точных разведданных Управления военной разведки и ШАБАК ликвидировали командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнусе Омара Абу Джаллу и еще одного террориста из ВМС организации, сообщает оборонное ведомство Израиля.

«Среди прочего под руководством разведывательного корабля ВМС были обнаружены и уничтожены склады оружия, туннельные площадки вблизи побережья, учебные и наблюдательные пункты организации ХАМАС», - говорится в заявлении ведомства.