Лукашенко: Дружественные нам армяне и азербайджанцы…

Беларусь рассчитывает на установление устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

«Мы приветствуем прогресс в урегулировании конфликта на Южном Кавказе. Надеемся, что предпринятые шаги заложат основу для устойчивого и долгосрочного мира в этом регионе, где проживают дружественные нам народы - армяне и азербайджанцы. Подчеркиваю: дружественные нам народы», - сказал Лукашенко.