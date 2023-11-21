Перемирие Израиля и ХАМАС в Газе вступило в силу

В секторе Газа объявлено четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС. Стороны достигли соглашения о прекращении огня, ключевую роль в переговорах сыграли власти Катара, Египта и США , передает Би-би-си.

Согласно условиям перемирия, боевики ХАМАС освободят 13 израильских заложников в течение дня (примерно в 16:00 по местному времени). В общей сложности планируется освобождение не менее 50 человек.

Израиль, в свою очередь, освободит 39 палестинских заключенных, включая женщин и несовершеннолетних, из общего числа в 150 человек.

Дополнительно увеличат поставку гуманитарной помощи в сектор Газа: через КПП «Рафах» на границе с Египтом будет отправлено 130 тысяч литров дизельного топлива и 200 фур с гуманитарными грузами ежедневно.

Как сообщил корреспондент Би-би-си, воздушная активность Израиля над сектором Газа, включая наблюдение с беспилотников, будет прекращена за шесть часов до начала процесса освобождения заложников.

Израильские заложники будут сначала перевезены в Египет, а палестинские заключенные – на Западный берег, под контроль Палестинской администрации. Власти Израиля предварительно заявили, что не освободят палестинских заключенных, пока не увидят своих граждан.