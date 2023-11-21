Как сообщалось ранее, в Загатальском районе произошло трагическое событие, в результате которого Али Сафаров убил Айгюн Гашимову. Стало известно, что пара ранее состояла в браке, передает haqqin.az.

Согласно предварительным данным, мотивом нападения стало несогласие Гашимовой уволиться с работы по требованию бывшего супруга.

Инцидент произошел сегодня утром, когда Гашимова направлялась на работу. А.Сафаров подошел к ней и нанес несколько ударов ножом, в результате чего Гашимова получила множественные ранения и скончалась на месте происшествия.

В связи с этим происшествием прокуратурой Загатальского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование обстоятельств этого трагического события.