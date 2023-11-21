Инциденты в Загатале и Хырдалане с применением холодного оружия; обновлено 11:52
Как сообщалось ранее, в Загатальском районе произошло трагическое событие, в результате которого Али Сафаров убил Айгюн Гашимову. Стало известно, что пара ранее состояла в браке, передает haqqin.az.
Согласно предварительным данным, мотивом нападения стало несогласие Гашимовой уволиться с работы по требованию бывшего супруга.
Инцидент произошел сегодня утром, когда Гашимова направлялась на работу. А.Сафаров подошел к ней и нанес несколько ударов ножом, в результате чего Гашимова получила множественные ранения и скончалась на месте происшествия.
В связи с этим происшествием прокуратурой Загатальского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование обстоятельств этого трагического события.
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В азербайджанских городах Загатала и Хырдалан произошли инциденты с применением холодного оружия, передает haqqin.az.
В Загатале была обнаружена убитой Айгюн Гашимова (1989 г.р.). По информации пресс-службы МВД Азербайджана, Гашимова скончалась от ножевых ранений. В связи с этим преступлением полиция задержала Али Сафарова (1991 г.р.), который подозревается в совершении убийства. Оказалось, что они развелись некоторое время назад.
В Хырдалане в ночь на 23 ноября отец и сын получили колото-резаные раны. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан житель Хырдалана Рамал Заманов.
В обоих случаях ведется детальное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.