Главы ЦРУ и «Моссада» Уильям Бернс и Дэвид Барни, а также премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани сыграли решающую роль в достижении временного прекращения огня в секторе Газа, сообщает The Washington Post.

В переговорах также активно участвовали высокопоставленные лица из США, Израиля, Катара и Египта, в том числе президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани и президент Египта Абдель Фатх Ас-Сиси.

Особенно значимую роль в переговорах сыграли руководители американской и израильской разведки, на которых были возложены полномочия вести переговоры. The Wall Street Journal отмечает, что в секретных переговорах также лично участвовал лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар.

Достижение соглашения о перемирии, вступившего в силу с 7:00 24 ноября, было результатом длительных и сложных дипломатических усилий. Первый этап соглашения предполагает четырехдневное прекращение огня и обмен заложниками и заключенными между сторонами. В случае успеха первого этапа второй предусмотрит дополнительное освобождение палестинцев и заложников, а также продление режима прекращения огня.

Во время перемирия в сектор Газа будет осуществляться ежедневная поставка гуманитарной помощи, включая 200 грузовиков с гуманитарными грузами, бензин и 130 тыс. литров дизельного топлива.