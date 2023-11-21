Гарибашвили в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

*** 10:51



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в Баку, информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра.

Гарибашвили примет участие в экономическом форуме СПЕКА (Специальная программа ООН по экономике Центральной Азии) в качестве почетного гостя.

Также премьер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выступит с речью на запланированном в рамках форума саммите глав правительств.