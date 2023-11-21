Освобожденные территории заново поделят

В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект, предусматривающий частичные изменения в административно-территориальном делении восьми районов Карабаха и Восточного Зангезура.

Законопроект под названием "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики" будет рассмотрен на заседании комитета по региональным вопросам парламента 27 ноября.

Эти изменения являются частью более широких усилий по административной реорганизации территорий, включенных в состав Азербайджана. Ожидается, что данное решение будет способствовать улучшению управления и развития этих районов.