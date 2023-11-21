Грузия и Молдова могут вступить в ЕС без Абхазии и Приднестровья

Евросоюз может принять в свой состав Грузию и Молдову без Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Об этом «Известиям» сообщил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Европейское будущее Грузии и Молдовы не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне ЕС. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдовы», — пояснил Стано.

Еврокомиссия порекомендовала 8 ноября начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, а также предоставить Грузии статус кандидата.

Окончательное решение, предоставлять ли Грузии статус кандидата и начинать ли переговоры с Украиной и Молдовой, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

Прежде Евросоюз только один раз принял в свой состав страну с неурегулированным территориальным спором — Кипр в 2004 году. Около 40% острова занимает Турецкая Республика Северного Кипра, его признала только Турция.