Турецкая разведка спасла палестинского хакера

По информации англоязычного новостного сайта Daily Sabah, Омар А. известен тем, что нарушил работу израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" в 2015 и 2016 годах, что позволило ХАМАС осуществлять ракетные удары по Израилю.

С 2020 года Омар А. проживал в Стамбуле, но находился под наблюдением MİT из-за своих предыдущих действий. В 2022 году во время поездки в Малайзию Омар А. был похищен агентами "Моссада". Турецкая разведка, используя программу слежения, установленную в мобильном телефоне Омара А., узнала о его похищении.

Совместными усилиями малайзийских сил безопасности и MİT хакера нашли и освободили. После освобождения Омар А. был возвращен в Турцию и взят под "опеку" турецких властей.