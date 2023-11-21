Турецкая разведка спасла палестинского хакера
Турецкая разведка MİT успешно предотвратила попытку "Моссада" похитить палестинского хакера Омара А., уроженца сектора Газа, пишет Daily Sabah.
По информации англоязычного новостного сайта Daily Sabah, Омар А. известен тем, что нарушил работу израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" в 2015 и 2016 годах, что позволило ХАМАС осуществлять ракетные удары по Израилю.
С 2020 года Омар А. проживал в Стамбуле, но находился под наблюдением MİT из-за своих предыдущих действий. В 2022 году во время поездки в Малайзию Омар А. был похищен агентами "Моссада". Турецкая разведка, используя программу слежения, установленную в мобильном телефоне Омара А., узнала о его похищении.
Совместными усилиями малайзийских сил безопасности и MİT хакера нашли и освободили. После освобождения Омар А. был возвращен в Турцию и взят под "опеку" турецких властей.