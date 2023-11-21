Советы врача-генетика Закира Байрамова

Специалист Министерства здравоохранения, генетик Закир Байрамов в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказал о значении и видах медико-генетического консультирования в планировании семьи и репродуктивном здоровье, роли генетического анализа в выявлении онкозаболеваний, дал совет парам, желающим стать родителями.

- Медико-генетическое консультирование и генетическое тестирование играют важную роль в планировании семьи. Они помогают определить риски врожденных заболеваний или генетических патологий, которые могут передаваться по наследству. Эти процедуры позволяют принимать обоснованные решения семье, относительно планирования будущей беременности и выбирать подходящие методы для защиты здоровья будущих детей.

В то же время генетическое тестирование может помочь выявить возможные наследственные проблемы у родителей, помочь в принятии решений для возможных альтернатив планирования семьи.

Генетическое консультирование как неотъемлемая часть репродуктивной медицины влияет на будущие решения людей по планированию семьи и позволяет заранее выявить генетические риски.

- Хотелось бы узнать о видах медико-генетического консультирования…

- Медико-генетическое консультирование состоит из нескольких видов, рассчитанных на разные ситуации. Их можно разделить на проспективные и ретроспективные группы.

К проспективным относятся пренатальное (вид генетического консультирования беременных женщин с целью оценки риска развития генетических заболеваний у плода), генетическое и преконцептивное генетическое консультирование (для оценки рисков передачи наследственных заболеваний до рождения ребенка и выбора наиболее оптимальных методов медицинской помощи).

В свою очередь, ретроспективное генетическое консультирование проявляется в 2 формах - постнатальный (позволяет семье понять ситуацию и спланировать дальнейшие действия, если после рождения ребенка будет обнаружено генетическое заболевание или аномалия) и консультирование лиц с наследственными заболеваниями или генетической предрасположенностью в семье для оценки рисков и принятия профилактических мер.

После этих консультаций назначаются генетические анализы на основании осмотра и собранного анамнеза.