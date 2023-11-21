Спецпредставитель Алиева зовет бизнесменов возрождать Лачин

Специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов обратился к представителям частного сектора.

Мамедов отметил, что Лачинский район открыт для бизнеса.

«Я призываю частный сектор принять активное участие в создании новых рабочих мест в Лачине. Потому что вопрос занятости людей легче решить при сотрудничестве государственного и частного секторов. Мы рассматриваем это как долгосрочную социальную программу. Чем продуктивнее будет это сотрудничество, тем быстрее можно решить вопрос трудоустройства граждан в Лачинском районе», - сказал он.