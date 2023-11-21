Британская военная разведка считает, что российские силы понесли значительные потери в результате украинских высокоточных ударов с большого расстояния 10 и 19 ноября. Об этом разведка сообщает в своем ежедневном обзоре в соцсети X, анализируя дальнобойные возможности участников конфликта в Украине.

Согласно данным разведки, 10 ноября 2023 года в результате удара по колонне грузовиков в селе Гладковка Херсонской области, находящемся на расстоянии 23 км от фронта, вероятно, погибли более 70 российских военнослужащих. Такая же судьба постигла еще десятки военных 19 ноября в деревне Кумачово, Донецкой области, находящейся в 60 км на территории, контролируемой Россией. В момент удара они участвовали в массовом мероприятии – церемонии награждения или концерте.

Стоит отметить, что Украина также понесла потери в похожих условиях: 3 ноября этого года 19 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в результате удара российской баллистической ракеты на церемонии награждения.

В условиях длительных боевых действий командование обеих сторон вынуждено балансировать между сохранением войск в рассредоточенном, менее уязвимом состоянии и необходимостью проведения коллективных мероприятий для административных целей и поддержания боевого духа, несмотря на осведомленность о дальности действия систем вооружений противника.