Дезинформатора Наджафзаде вызвали в прокуратуру

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением в связи с распространяемой в соцсетях ложной информации о якобы наличии мин на ряде территорий в Агдамском районе (ранее очищенных от мин).

В заявлении говорится, что «Генпрокуратурой Азербайджана установлено, что Эмин Наджафзаде (1999 года рождения), снимая видео вблизи села Баш Гервенд Агдамского района, утверждал, что на этих незаминированных территориях якобы по указанию руководства Международного фонда евразийской прессы были установлены предупредительные знаки и нерабочие мины якобы с целью показать наличие угрозы.

Данная организация не принимала участия в разминировании на этих территориях. На указанной территории уполномоченными государственными органами проведены работы по разминированию, в то же время постоянно осуществляется мониторинг с целью предотвращения опасности».

«Необоснованные ложные утверждения Эмина Наджафзаде на почве личных предубеждений и из-за его недовольства, возникшего во время рабочих отношений в качестве сотрудника упомянутого фонда, вызвали озабоченность и тревогу в обществе, а также бросили тень на обеспечение безопасности населения. Согласно статье 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре», Эмин Наджафзаде был вызван в прокуратуру Тертерского района и предупрежден», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.