В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь молодой девушки.

Студентка первого курса Азербайджанского государственного педагогического университета, обучающаяся на факультете истории и географии, Аскерова Азиза Галиб кызы, скончалась в результате ДТП.

Эта информация была распространена через аккаунт университета в социальной сети. Университет выразил свои соболезнования родным и близким погибшей.