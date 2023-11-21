Орбан о братстве с Азербайджаном обновлено 15:39; видео
Такие инициативы, как Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), обеспечивают связь между Западом и Востоком, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на проходящем в Баку саммите СПЕКА.
"Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном, и не только в энергетической сфере. Большое количество венгерских компаний инвестируют в Азербайджан", - сказал он.
По словам Орбана, Европа в настоящее время столкнулась с рядом вызовов, такими как миграционный кризис, последствия пандемии, энергокризис, напряженность на Ближнем Востоке. В этом смысле он подчеркнул значимость сотрудничества стран на различных платформах.
"Мы строим братские отношения с Азербайджаном и странами Центральной Азии", - добавил Орбан.
*** 15:15
Грузия и Азербайджан, а также другие партнеры работают над усовершенствованием Среднего коридора, который служит мостом между Востоком и Западом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на проходящем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.
"Азербайджан – очень важный экономический партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами вырос на 16%", - сказал Гарибашвили.
По его словам, проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря очень важен для региона.
"Грузия предприняла шаги для вложения инвестиций в проекты по строительству дорог, развитию воздушного транспорта", - заявил премьер-министр.
Он также отметил, что Грузия заинтересована в консолидации партнерства с Азербайджаном, с регионом Центральной Азии.
*** 13:41
В Баку в Центре Гейдара Алиева начал работу саммит, посвященный 25-летию СПЕКА - Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. В мероприятии принимают участие президенты стран - членов Программы, высокопоставленные официальные лица.
На саммит прибыли президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также почетные гости - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент Ильхам Алиев приветствовал глав государств и правительств, участвующих в саммите.