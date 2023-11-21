Такие инициативы, как Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), обеспечивают связь между Западом и Востоком, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на проходящем в Баку саммите СПЕКА.

"Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном, и не только в энергетической сфере. Большое количество венгерских компаний инвестируют в Азербайджан", - сказал он.

По словам Орбана, Европа в настоящее время столкнулась с рядом вызовов, такими как миграционный кризис, последствия пандемии, энергокризис, напряженность на Ближнем Востоке. В этом смысле он подчеркнул значимость сотрудничества стран на различных платформах.

"Мы строим братские отношения с Азербайджаном и странами Центральной Азии", - добавил Орбан.