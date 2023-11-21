Алиев о хозяевах Армении

В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств, и Армения – одна из них, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. А государства-члены СПЕКА являются поистине независимыми странами, потому что проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику», - отметил глава государства.

В то же время Алиев отметил достижения Азербайджана: «Сильная экономика Азербайджана позволяет проводить независимый внешнеполитический курс.

За последние 20 лет валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился в 4 раза. Доходы бюджета возросли более чем в 30, а внешнеторговый оборот более чем в 10 раз. Прямой внешний долг Азербайджана в настоящее время составляет примерно 10 процентов валового внутреннего продукта. Валютные резервы в 10 раз превышают прямой внешний государственный долг, уровень бедности сократился примерно с 50 до 5,5 процента».

Президент подчеркнул, что азербайджанским властям удалось «создать в стране благоприятную инвестиционную среду»: «За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 миллиардов долларов США, из которых почти 200 миллиардов долларов США приходятся на долю неэнергетического сектора.

Алиев довел до внимания, что на освобожденных территориях на первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков: «В рамках программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома».