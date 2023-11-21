Глава МИД Венгрии рассыпался в сентиментах к Азербайджану обновлено 14:26; фото
Венгрия считает Азербайджан и азербайджанский народ своим настоящим союзником, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на церемонии закладки фундамента в селе Солтанлы.
Министр отметил, что Венгрия готова внести свой вклад в усилия по реконструкции в Карабахе: "Отрадно видеть возвращение жителей села Солтанлы. Мы более 13 лет работаем вместе, чтобы построить настоящее стратегическое партнерство между Венгрией и Азербайджаном. Считаем Азербайджан своим настоящим союзником, а азербайджанский народ - своими друзьями.
Дружба между Венгрией и Азербайджаном - настоящая, и мы всегда были рядом с Азербайджаном в вопросах территориальной целостности, суверенитета страны. С самого начала мы четко заявили, что готовы внести свой вклад в усилия по реконструкции в Карабахе и принять участие в этой сфере. Мы приехали сюда из аэропорта Физули, к сожалению, я заметил, что предстоит еще много работы, огромные усилия должны быть завершены", - сказал Сийярто.
*** 14:17
Находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил значимость совместных экономических и энергетических проектов Азербайджана и Венгрии. Об этом он написал в своих публикациях на Facebook.
«Азербайджан - одно из самых успешных направлений внешней экономики Венгрии. Закупаем природный газ у Азербайджана, участвуем в реконструкции Карабаха, строим завод Hell Energy с инвестициями более $200 млн. Венгерские фармацевтические компании также выходят на рынок Азербайджана», — написал глава МИД Венгрии.
Сийярто также сообщил, что в ходе своего визита в Карабах его сопровождают министр труда Азербайджана Сахиль Бабаев и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев. По словам Сийярто, Венгрии предстоит выполнение значительных задач в регионе. Министр подчеркнул важность обсуждения множества вопросов с министром экономики Микаилом Джаббаровым.
Сийярто отметил роль Венгрии в восстановлении региона, в частности, в реконструкции села Солтанлы. Он отметил, что новая школа, которую построят в селе, будет иметь не только практическое, но и символическое значение, объединяя венгерские и азербайджанские мотивы в своем дизайне.