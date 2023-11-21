Венгрия считает Азербайджан и азербайджанский народ своим настоящим союзником, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на церемонии закладки фундамента в селе Солтанлы.

Министр отметил, что Венгрия готова внести свой вклад в усилия по реконструкции в Карабахе: "Отрадно видеть возвращение жителей села Солтанлы. Мы более 13 лет работаем вместе, чтобы построить настоящее стратегическое партнерство между Венгрией и Азербайджаном. Считаем Азербайджан своим настоящим союзником, а азербайджанский народ - своими друзьями.

Дружба между Венгрией и Азербайджаном - настоящая, и мы всегда были рядом с Азербайджаном в вопросах территориальной целостности, суверенитета страны. С самого начала мы четко заявили, что готовы внести свой вклад в усилия по реконструкции в Карабахе и принять участие в этой сфере. Мы приехали сюда из аэропорта Физули, к сожалению, я заметил, что предстоит еще много работы, огромные усилия должны быть завершены", - сказал Сийярто.