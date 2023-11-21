«В последние годы у нас были контакты с Саудовской Аравией, наши министры иностранных дел встречались дважды. По моим оценкам, процесс движется вперед. Надеюсь, в ближайшее время Армения и Саудовская Аравия официально установят дипломатические отношения, что станет очень важным и существенным событием», - отметил он.

Подписание мирного соглашения с Азербайджаном поможет Армении установить дипломатические отношения с Пакистаном, заявил Пашинян, отвечая на вопросы граждан. «Если или когда нам удастся подписать мирный договор с Азербайджаном, это также будет способствовать установлению дипломатических отношений с Пакистаном», - отметил он.

Пакистан - единственное государство в мире, не признающее Республику Армения, в то время как Армения признаёт Пакистан. Высокопоставленные пакистанские чиновники объясняют это поддержкой Азербайджана.