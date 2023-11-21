Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:00

Ситуация с доходами федерального бюджета России в 2024 году может выглядеть «как удар попы об лед», заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $2,5 миллиарда. Типичное состояние «среднего класса» в России сейчас – недоумение. Большинство населения занято борьбой за выживание, верхи живут геополитическими мечтаниями. А у узкой прослойки людей – от руководителей среднего уровня до бизнесменов, с кем ни заведи разговор – все сводится к одному: «Да куда же мы идем, куда поворачиваем?»

Говорил в свое время вечно актуальный Салтыков-Щедрин: «Власть должна держать народ в состоянии постоянного удивления», и нынешним российским властям удалось сделать это лучше, чем кому-либо до них. Чиновники регионального уровня не понимают, что будет с бюджетами на социальную сферу в следующем году. В правоохранительных органах много вопросов по помилованию бывших заключенных, возвращающихся из Украины. И так далее и тому подобное – нет нынче в России ни одной сферы, которая не вызывала бы недоумения у тех, кто мыслит хотя бы на шаг вперед. Хорошо только Z-пропагандистам и их стремительно сокращающейся аудитории – у тех все идет по плану. Но поскольку большая их часть уже перешла в состав фриков, по-русски юродивых, то их оптимизм мало кого трогает. Особенно в том, что касается перспектив российской экономики и российского же бюджета. И здесь Олег Дерипаска, один из олигархов ельцинской поры, сумевший удержать свои позиции во времена Путина, когда эту категорию всячески «равноудаляли» от власти, заменяя друзьями, соратниками и сослуживцами нынешнего президента, стал своего рода «зеркалом российского среднего класса». Того, которому еще пока не приходится думать о хлебе насущном – но самое время задуматься о перспективах страны при нынешнем режиме.

«Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка» (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед», — написал он в своем телеграм-канале. Дерипаска предупреждает, что при значительном снижении цен на все основные экспортные товары России ее бюджет может недополучить 10–12 триллионов. И причиной этого, по мнению Дерипаски, будет не только общее снижение мировых цен на сырье, но и «задавленный экономический рост» в стране, а также «самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии».