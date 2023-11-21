Пашинян нашел решение нежеланию России передавать оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прорабатывается вопрос сокращения долга перед Россией за счет выплаченных для закупки оружия средств. Как передают армянские СМИ, об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

Глава армянского правительства заявил, что есть проблемы с невыполнением Россией оружейных контрактов, не пояснив при этом, о какой сумме идет речь. Он также отметил, что упомянутый механизм – не единственный вариант решения вопроса, есть несколько вариантов.

Пашинян заявил, что как вариант решения проблемы рассматриваются возможности вычета этих средств из государственного долга Армении перед Россией.

"Мы знаем, что Россия сама нуждается в вооружениях. Мы в этом контексте настроены решить вопрос в рабочей обстановке. Надеюсь, обсуждения приведут к конкретным результатам", — добавил он.

Стоит отметить, что армянские власти неоднократно отмечали, что Россия не поставила вооружений и военной техники по контракту, в рамках которого были перечислены и средства. Точную сумму официально не называли, по одним данным, речь идет о 250 млн, по другим – около 400 млн долларов.