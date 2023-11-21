Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове будет облачно, местами пасмурно и преимущественно без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Однако ночью в пригородной территории возможны кратковременные дожди. Утром ожидается легкий туман. Умеренный юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 14-17°. Атмосферное давление упадет с 757 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60 процентов.

Ожидается, что в регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых регионах ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9°С, днем 15-20°С, в горах ночью температура будет колебаться от 2° мороза до 3°С тепла, днем - 8-13°С.