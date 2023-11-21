Силы ЦАХАЛ, расположенные на севере сектора Газа, запретили жителям возвращаться в северные районы Газы и открыли огонь по безоружным гражданским лицам, которые нарушили запрет, пишет Al Jazeera.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сегодня утром опубликовал видеообращение к жителям сектора Газа и подчеркнул, что война еще не окончена.

«Прекращение обстрелов по гуманитарным соображениям носит временный характер. Это опасная зона боевых действий, и передвижение в ней запрещено. В целях вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на юге сектора. Перемещение жителей с юга на север ни в коем случае не разрешается», — отметил он.

Также ЦАХАЛ распространил по всей территории Газы листовки с предупреждением не ехать на север.

Как сообщает Al Jazeera, несмотря на предупреждение, тысячи палестинцев попытались вернуться в свои дома на севере и были встречены огнем военных. Сообщается, что два человека погибли, 11 получили огнестрельные ранения.