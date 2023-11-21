Курорты тюркских стран объединятся

В рамках проходящего в Баку саммита глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии – СПЕКА АО «Туристический центр Шахдаг» и казахстанский горный курорт «Шимбулак» заключили меморандум «О создании Альянса горнолыжных курортов тюркских стран и перспективах сотрудничества в развитии горнолыжного туризма в тюркском мире».

Как сообщили haqqin.az в азербайджанском Государственном агентстве по туризму (ГАТ), документ подписали председатель ЗАО «Туристический центр «Шахдаг» Рустам Наджафов и генеральный директор горного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов.

Согласно меморандуму, стороны планируют развивать связи между горнолыжными центрами, определять приоритеты развития горнолыжного туризма, сотрудничать в подготовке и повышении уровня профессионализма специалистов в этой области туризма.

В меморандуме также предусмотрено взаимодействие в деле повышения качества обслуживания, обмен статистическими данными, сотрудничество в различных аспектах санаторно-оздоровительного отдыха, спорта и туризма, проведение совместных лыжных соревнований, маркетинговых и рекламных мероприятий, а также создание единого календаря мероприятий, выставок и конференций.

Одним из основных пунктов соглашения является создание Альянса горнолыжных курортов тюркского мира и вовлечение в Альянс горнолыжных курортов других тюркских стран, сообщили в ГАТ.