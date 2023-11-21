Алиев: Всего за день мы освободили Ходжалы…

Всего за один день азербайджанские войска полностью восстановили суверенитет над всеми азербайджанскими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был совершен геноцид против азербайджанского народа, и положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«В ноябре 2020 года азербайджанский народ одержал самую блистательную победу в своей истории. Азербайджан нанес поражение Армении в 44-дневной Отечественной войне и положил конец оккупации. Мы сами обеспечили выполнение остававшихся на протяжении 27 лет на бумаге четырех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году.

К сожалению, Армения и после этого не выполнила свои обязательства. Почти 15-тысячный воинский контингент вооруженных сил Армении продолжал находиться на суверенных территориях Азербайджана. В результате совершенных ими военных провокаций погибли наши военнослужащие.

В ответ на эти угрозы и с целью ликвидации «серой зоны» 19-20 сентября этого года мы провели в Карабахе антитеррористическую операцию. Всего за один день мы полностью восстановили суверенитет над всеми нашими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был совершен геноцид против нашего народа, и положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана. Выражаю благодарность всем странам, поздравившим Азербайджан с этой исторической победой», - заявил глава государства.