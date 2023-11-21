Грузины выбирают Турцию

Турция стала самым популярным направлением для жителей Грузии, которые отправляются за покупками, пишет грузинское издание Netgazeti со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

По данным Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), в третьем квартале 2023 года с территории Грузии за границу выехали 819,9 тыс. путешественников - резидентов Грузии, что на 18,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Число туристических визитов из Грузии составило 397,6 тыс., что на 38,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство из этих поездок, а именно 33,4%, было совершено с целью покупок.

Среди всех стран наибольшее количество визитов пришлось на Турцию - 41,5%. За ней следуют Армения (16%), Россия (14,4%) и страны-члены Европейского союза (14%).

По возрастной категории наиболее активными путешественниками являются лица в возрасте от 31 до 50 лет, которые составляют 45,4% от общего числа туристов. Эти данные подчеркивают растущий интерес грузин к покупкам за рубежом, особенно в Турции.