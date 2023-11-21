23 ноября в Баку прошло 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, передает пресс-служба МИД.

Участие в заседании приняли официальные представители МИД Азербайджана и других государственных органов, а также представители Генерального директората Европейского союза по внутренним делам и вопросам миграции, сотрудники представительства Европейского союза в Азербайджане и консулы дипломатических миссий государств-членов ЕС, аккредитованные в стране.

Стороны провели конструктивное обсуждение вопросов, связанных с механизмами упрощения, предусмотренными соглашением "Об упрощении оформления виз между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом", подписанным 29 ноября 2013 года, а также перспективами расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в этой сфере.

На заседании, ссылаясь на статистику по состоянию на 15 ноября 2022 и 2023 годов, был отмечен значительный рост числа взаимных поездок между гражданами Азербайджана и Европейского союза. Также до сведения противоположной стороны были донесены трудности, возникшие в процессе визовых обращений граждан Азербайджана в дипломатические миссии стран-членов ЕС, был проведен обмен мнениями по механизмам их разрешения.