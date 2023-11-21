Глава Госслужбы по мобилизации выслушал проблемы граждан фото
Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов 24 ноября в городе Барда в административном здании правящей партии «Ени Азербайджан» принял граждан Агджабединского, Агдамского, Тертерского, Физулинского, Лачинского, Ходжалинского и Бардинского районов.
Перед приемом глава Госслужбы посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы.
На приеме были заслушаны обращения 40 граждан. Обращения касались приема на действительную военную службу или на работу в Госслужбе, досрочного медицинского освидетельствования, награждения за участие в Отечественной войне, присвоения звания и удостоверения ветерана войны, статуса шехида и семьи шехида, отсрочки от призыва на срочную военную службу, определения места будущей срочной военной службы своих детей и др.
Мурсал Ибрагимов внимательно выслушал обращение каждого гражданина, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в короткие сроки в соответствии с требованиями законодательства.
Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые вопросы взяли под контроль для проверки. Обращения, не относящиеся к компетенции Госслужбы, были зарегистрированы для передачи в соответствующие органы.