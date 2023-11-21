Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов 24 ноября в городе Барда в административном здании правящей партии «Ени Азербайджан» принял граждан Агджабединского, Агдамского, Тертерского, Физулинского, Лачинского, Ходжалинского и Бардинского районов.

На приеме были заслушаны обращения 40 граждан. Обращения касались приема на действительную военную службу или на работу в Госслужбе, досрочного медицинского освидетельствования, награждения за участие в Отечественной войне, присвоения звания и удостоверения ветерана войны, статуса шехида и семьи шехида, отсрочки от призыва на срочную военную службу, определения места будущей срочной военной службы своих детей и др.

Мурсал Ибрагимов внимательно выслушал обращение каждого гражданина, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в короткие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые вопросы взяли под контроль для проверки. Обращения, не относящиеся к компетенции Госслужбы, были зарегистрированы для передачи в соответствующие органы.