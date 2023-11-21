В рамках выполнения поручения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 24 ноября 2023 года встретился в городе Губа с жителями Губинского и Гусарского районов, передает пресс-служба МЧС.

В ходе встречи большинство обращений жителей были решены непосредственно на месте. Министр дал ряд поручений руководителям соответствующих структур своего ведомства с целью принятия необходимых мер в соответствии с законодательством.

Кроме самого министра, граждан также принимали его заместители и руководители главных управлений министерства. Граждане, которые пришли на прием, выразили благодарность президенту страны за возможность оперативно решать их вопросы.