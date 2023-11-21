TƏBİB призвал население вакцинироваться

Существует вакцина против вируса гепатита А, которая совершенно безопасна и используется уже много лет, заявила руководитель департамента развития медицинских услуг Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

«Она вводится в двух дозах. Вторую дозу вакцины можно вводить через 6 или 12 месяцев после первой вакцинации. Вакцины против вируса гепатита А в Азербайджане не включены в календарь вакцинирования детей от 1 до 6 лет. То есть вакцинация не является обязательной, но при необходимости человеку, контактировавшему с больным гепатитом А, следует вакцинироваться в ближайшие две недели», - сказала Гараева.

Она добавила, что это может предотвратить тяжелое течение болезни.