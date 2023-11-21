AYNA – лидер по оказанию услуг предпринимателям

В январе-октябре 2023 года Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта оказало в «Бакинском доме малого и среднего предпринимательства» 204 тысячи 520 услуг.

Всего за этот период в «Бакинском доме МСП» пятью государственными органами предпринимателям оказали 232 тысячи услуг. Более 88% от общего количества услуг приходится на долю Агентства наземного транспорта Азербайджана. Именно AYNA стала организацией, оказавшей предпринимателям больше всех услуг.