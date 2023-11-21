AYNA – лидер по оказанию услуг предпринимателям
В январе-октябре 2023 года Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта оказало в «Бакинском доме малого и среднего предпринимательства» 204 тысячи 520 услуг.
Всего за этот период в «Бакинском доме МСП» пятью государственными органами предпринимателям оказали 232 тысячи услуг. Более 88% от общего количества услуг приходится на долю Агентства наземного транспорта Азербайджана. Именно AYNA стала организацией, оказавшей предпринимателям больше всех услуг.
Следующие в этом списке Государственная служба по антимонопольной политике и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики, Государственная налоговая служба, Государственный таможенный комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Этими учреждениями в совокупности предоставлено 27 087 услуг.
Агентство наземного транспорта Азербайджана предоставляет ряд услуг в «Бакинском Доме МСП» только с января текущего года. В частности, агентство оказывает услуги по выдаче «Знака отличия» и «Знака особого отличия», бланков разрешений, карточек цифрового тахографа, удостоверения допуска для участия в международных грузоперевозках, разрешения на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, паспорта для эксплуатации автовокзалов и автостанций, а также по заключению договора на пассажирские перевозки по результатам конкурса на регулярные автобусные маршруты.