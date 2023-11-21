Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира

Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева стала победительницей чемпионата мира среди 18-летних, который проходил в итальянском Монтесильвано.

За 11 туров она набрала 9,5 очка и уверенно заняла 1-е место, оставив позади 85 соперниц. Всего в чемпионате мира принимали участие шахматисты и шахматистки из 92 стран.

Ранее Аян дважды выигрывала чемпионаты Европы в возрастной категории до 14 лет.