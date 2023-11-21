Какой будет зима в Азербайджане

В январе-феврале 2024 года ожидается повышение среднемесячной температуры на несколько градусов. Об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

Он подчеркнул, что Азербайджан, подобно другим регионам мира, испытывает влияние глобального потепления и климатических изменений.

Н.Махмудов напомнил, что обычно январь и февраль в Азербайджане являются холодными месяцами. Однако из-за глобального потепления зимой теперь преобладают более умеренные температуры.

Тем не менее, он не исключил, что в начале следующего года будут обильные осадки, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег, а преобладающими будут северо-западные ветры.