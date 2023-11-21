Европа готовит Украину к зимним ударам России

Еще одна система противовоздушной обороны Patriot из Германии будет развернута в Украине зимой. Как передают украинские СМИ, об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Он выразил обеспокоенность своей страны по поводу того, что предстоящая зима может стать особенно сложной для Украины. В связи с этим Германия выделила средства для защиты украинской энергетической инфраструктуры в зимний период.

«Ситуация зимой может оказаться очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии», – сообщил Мартин Егер в интервью.

В начале октября состоялся саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. По итогам переговоров стало известно, что Испания предоставит Украине 6 пусковых установок Hawk, а Германия изучает вопрос передачи дополнительной системы Patriot. Также о большом пакете «зимней» помощи сообщало правительство Великобритании.