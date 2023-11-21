Открытие офиса PASHA Real Estate: новость на рынке недвижимости

17:21

Компания PASHA Real Estate объявила о торжественном открытии своего офиса в самом центре деловой активности Баку - в Port Baku.

Главным направлением деятельности центра продаж, представляющего как местные, так и зарубежные рынки недвижимости, является предоставление услуг по консультации и приобретению недвижимости для проживания, инвестиций и аренды офисов. PASHA Real Estate нацелена на предоставление услуг посредством качественного и прозрачного сервиса, соответствующего международным стандартам индустрии. PASHA Real Estate является частью компании PASHA Property Management, имеющей в своем портфеле такие объекты бизнес-, премиум- и люкс-классов, как Knightsbridge Residence, Ritz Carlton Residences, Port Baku Residence, Bilgah Estates, Baku City Villas, Crescent Business Centre, Port Baku Towers 1&2, Baku Palace, Absheron Apartments (JW Marriott Hotel) и многие другие.

Расширенный портфель недвижимости PASHA Real Estate Офис PASHA Real Estate в Port Baku предоставляет доступ к большому спектру продуктов, включая продажу и аренду квартир и вилл бизнес- и премиум-класса, аренду офисных помещений бизнес-центров класса «А» и инвестиционные объекты. Консультации экспертов Одной из ключевых особенностей, отличающей PASHA Real Estate, является профессиональная команда экспертов по недвижимости. Клиенты могут рассчитывать на персонализированный подход и профессиональные консультации при выборе недвижимости. Эксперты PASHA Real Estate помогут клиентам разобраться в динамике рынка и предоставят всю необходимую информацию об имеющихся предложениях и акциях. Генеральный директор PASHA Property Management Эльчин Гадымов выражает уверенность в важности открытия офиса PASHA Real Estate для развития рынка недвижимости в Азербайджане: «Мы уверены, что наш центр продаж успешно предоставит персонализированный и качественный сервис как местным, так и иностранным покупателям, а также предложит индивидуальные решения и возможности для инвестиций в недвижимость».