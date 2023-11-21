Казахстан опровергает...

«Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники», - говорится в сообщении Минобороны Казахстана, посоветовав гражданам и СМИ «доверять только официальным источникам информации».

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали распространившиеся сообщения о том, что Казахстан якобы намерен поставлять оружие в Армению, передают казахстанские СМИ.

Напомним, 21 ноября казахстанский информресурс kz-ekspert.info утверждал, что Армения якобы заключила договор о закупке у Казахстана военной техники российского производства. При этом сайт не указал источника информации, но привел цитату министра обороны Армении Сурена Папикяна, объявившего о планах своей страны приобрести у Казахстана РСЗО ТОС-1А. «Разочаровавшись в нашем крупном партнере, его отсутствии в сотрудничестве и качестве его техники, мы не собираемся прекращать наши отношения со странами-союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - подчеркнул Папикян. - И на переднем плане стоит Казахстан, к которому мы обратились за приобретением военной техники».

Папикян также якобы выразил надежду, что в сложных ситуациях военная техника из Казахстана окажется более эффективной и надежной, нежели российская.

При этом слова Папикяна, которые приводит казахстанский информационный ресурс, не были встречены не только на сайте Минобороны Армении, но и ни в одном из армянских СМИ.