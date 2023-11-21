Эрдоган тоже говорит о колониализме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на церемонии награждения в стамбульском конгресс-центре Халич, передают турецкие СМИ.
Он подчеркнул значительный рост экспорта страны за последний год, достигший 254,8 млрд долларов, и улучшение торгового баланса на 7,3 млрд долларов за последние два месяца. Эрдоган акцентировал внимание на необходимости повышения качества турецкого экспорта в дальнейшем.
Президент также выразил желание Турции расширить «свои достижения в области БПЛА и ударных беспилотников на другие сферы военной промышленности, включая разработку ракет, кораблей, бронированных транспортных средств, систем противовоздушной обороны и электронных систем ведения войны».
Эрдоган критически отозвался о призывах, направленных на изоляцию Турции в рамках ее границ. Он также отметил, что Турция всегда отвергала жестокость и не участвовала в геноциде или колониализме, «в отличие от тех, кто молчит перед насилием со стороны Израиля».