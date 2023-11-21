Еще одна возможность посетить «Инновационный саммит InMerge»
До «Инновационного саммита InMerge», имеющего важное значение для инновационной экосистемы Азербайджана, а также региона, осталось меньше недели.
Саммит предлагает 60%-ную скидку на ограниченное количество билетов в 100 единиц. Скидка будет активна 24 и 25 ноября.
Кроме того, представлено специальное мобильное приложение Brella. Это мобильное приложение позволит пользователям просматривать календарь мероприятия, планировать встречи со спикерами и гостями, а также познакомиться со спонсорами.
Напомним, в саммите, который пройдет при организационной поддержке PASHA Holding, примут участие соучредитель Apple Стив Возняк, партнер-основатель Tesla JB Straubel, руководители всемирно известных компаний.
Чтобы купить билеты и узнать побольше о мероприятии, посетите веб-сайт www.inmerge.az