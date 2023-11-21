Еще одна возможность посетить «Инновационный саммит InMerge»

До «Инновационного саммита InMerge», имеющего важное значение для инновационной экосистемы Азербайджана, а также региона, осталось меньше недели.

Саммит предлагает 60%-ную скидку на ограниченное количество билетов в 100 единиц. Скидка будет активна 24 и 25 ноября.