Осужденного за убийство известного спортсмена досрочно освободят

Мать Ревы Стенкамп, Джун, не стала возражать против досрочного освобождения Писториуса, но в письме, направленном комиссии, выразила сомнение, что за проведенное в тюрьме время удалось разобраться с его «огромными проблемами с гневом». Джун Стенкамп также добавила, что она потенциально будет «обеспокоена безопасностью любой женщины», которая вступит в контакт с Писториусом.

Оскар Писториус — один из известных в мире спортсменов-паралимпийцев. Он убил Реву Стенкамп в феврале 2013 год, застрелив ее через дверь ванной в своем доме в Претории. Писториус утверждал, что принял Стенкамп за грабителя. Сторона обвинения, в свою очередь, настаивала на том, что убийство носило умышленный характер, а Писториус и ранее демонстрировал склонность к немотивированной агрессии. В 2014 году Писториуса осудили за непредумышленное убийство на пять лет, но Верховный апелляционный суд признал его виновным в умышленном убийстве и направил дело на новое рассмотрение. Летом 2016 года его осудили на шесть лет. В том же году приговор вновь был пересмотрен — суд решил, что Писториус, за вычетом уже отбытого срока, должен провести в тюрьме 13 лет.