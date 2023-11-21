Азербайджан экстрадировал гражданина Турции

Находившийся в международном розыске гражданин Турции Мехмет Явуз Инджесу, 1986 года рождения, признанный виновным в совершении кражи с использованием банковской карты в Турции и приговоренный к тюремному заключению в 2020 году, был задержан в Азербайджане в августе этого года, в отношении него избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В соответствии с Европейской конвенцией «Об экстрадиции» и дополнительными протоколами к ней, было принято решение об экстрадиции гражданина Турции. В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана он был передан компетентным органам Турции.