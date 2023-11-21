«100-летняя симфония» в Yelo Bank посвящается Гейдару Алиеву
В Yelo Bank состоялось музыкальное мероприятие, посвященное 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
На концерте под названием «100-летняя симфония» прозвучали народные песни Азербайджана, произведения известных композиторов под аккомпанемент камерного оркестра Азербайджанской государственной филармонии.
Со вступительной речью выступил председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов, который сказал, что основной целью концерта, посвященного памяти Гейдара Алиева, является пропагандирование культуры Азербайджана.
На концерте были представлены различные аудио- и видеоматериалы, рассказывающие о жизни и деятельности общенационального лидера, прозвучали незабвенные музыкальные произведения, которые были любимы Гейдаром Алиевым, в исполнении известных музыкантов и певцов. Выступления были тепло встречены гостями.
Другим моментом, который удивил гостей, стало то, что такое крупное мероприятие, как концерт, проходило именно на территории банка. Дело в том, что в главном офисе Yelo Bank есть зал на 400 человек. Здесь проводятся показы фильмов, выступления известных личностей, другие важные мероприятия.
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