Со вступительной речью выступил председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов, который сказал, что основной целью концерта, посвященного памяти Гейдара Алиева, является пропагандирование культуры Азербайджана.

На концерте были представлены различные аудио- и видеоматериалы, рассказывающие о жизни и деятельности общенационального лидера, прозвучали незабвенные музыкальные произведения, которые были любимы Гейдаром Алиевым, в исполнении известных музыкантов и певцов. Выступления были тепло встречены гостями.

Другим моментом, который удивил гостей, стало то, что такое крупное мероприятие, как концерт, проходило именно на территории банка. Дело в том, что в главном офисе Yelo Bank есть зал на 400 человек. Здесь проводятся показы фильмов, выступления известных личностей, другие важные мероприятия.